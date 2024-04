AirPods 4 economici e AirPods Max: ecco le novità in arrivo quest'anno sul fronte Apple

Questo sarà un anno piuttosto movimentato dal punto di vista degli AirPods: secondo diverse anticipazioni, Apple infatti intende lanciare due versioni dei nuovi AirPods 4 e un aggiornamento per gli AirPods Max . Andiamo a scoprire le novità che la casa della mela ha in serbo per noi, ricordandovi anche la nostra guida su come capire se gli AirPods sono originali .

Nuovi AirPods in arrivo: due varianti di AirPods 4 ma niente AirPods Pro

Iniziamo dagli AirPods di quarta generazione. Mark Gurman aveva dichiarato qualche mese fa che Apple prevede di rilasciare due modelli di AirPods 4 a settembre o ottobre. Uno sarà un modello economico, inteso a sostituire gli AirPods di seconda generazione e uno un medio gamma, che sostituirà gli attuali AirPods 3.

Secondo Gurman, entrambi saranno caratterizzati da un nuovo design con una migliore vestibilità, una migliore qualità del suono e una custodia di ricarica aggiornata con una porta USB-C.

Il medio gamma sarà anche dotato di cancellazione attiva del rumore e di un altoparlante sulla custodia per il rilevamento della posizione con Dov'è.

La notizia adesso è stata ripresa da Jeff Pu, noto analista che copre le aziende all'interno della catena di approvvigionamento di Apple.

In una nota di ricerca oggi per la società di investimento Haitong International Securities, Pu ha affermato che una filiale di Foxconn sarà uno dei fornitori degli AirPods a basso costo. Pu ha detto che Foxconn aumenterà l'assemblaggio degli AirPods in una fabbrica in India nel quarto trimestre del 2024.

Non è chiaro se gli AirPods a basso prezzo di cui parla Pu e gli AirPods di quarta generazione economici anticipati da Gurman siano lo stesso prodotto, ma sembra plausibile.

Per quanto riguarda gli AirPods Pro, invece, Gurman non si aspetta che Apple lanci un nuovo modello prima del 2025, ma ha dichiarato che con iOS 18 i modelli attuali riceveranno una nuova modalità di aiuto per chi ha difficoltà di udito. Questa funzione potrebbe essere lanciata sugli AirPods insieme a un test dell'udito per AirPods.