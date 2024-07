Cosa sappiamo dei nuovi Apple Watch: novità per tutte le tasche, ma non per il monitoraggio della salute

Apple fa sentire molto la sua presenza anche nel settore smartwatch, con i suoi Apple Watch che orma da tanti anni sono presenti sul mercato. All'orizzonte sappiamo che c'è la decima generazione, e allora vi interesserà conoscere le prime anticipazioni che riguardano i nuovi Apple Watch.

Nelle ultime ore infatti l'affidabile Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso nuovi dettagli su quel che riguarda Apple Watch Series 10, Watch Ultra 3 e addirittura il nuovo modello di Apple Watch economico, quello che arriverà come Watch SE.

I nuovi Apple Watch avranno display più grandi, e poi?

Stando a quanto appena riferito da Gurman, i nuovi Apple Watch della Series 10 dovrebbero arrivare sul mercato con uno schermo di diagonale più grande rispetto a quanto abbiamo sempre visto sui modelli precedenti.

Si tratterebbe infatti di un display di diagonale pari a 2" per Apple Watch Series 10, il quale sarebbe addirittura più grande del display da 1,93" che abbiamo visto sul modello precedente di Apple Watch Ultra.

Oltre a questo, dovrebbe arrivare anche uno spessore ridotto rispetto alla generazione precedente. Mentre non dovrebbero esserci particolari novità estetiche in termini di design degli smartwatch di casa Apple.

Non è escluso che il nuovo Apple Watch Series 10 non arrivi sul mercato come Apple Watch X, a onorare il decimo anniversario degli smartwatch di Apple, un po' come accadde per iPhone X.

Le novità per la salute sono in ritardo

Chi si aspetta particolari novità dal punto di vista del monitoraggio della salute dai nuovi Apple Watch allora rimarrà deluso. Gurman ha infatti riferito che non arriveranno particolari nuove funzionalità per il monitoraggio della salute, almeno non da subito.

Sembra infatti che Apple abbia incontrato qualche difficoltà nell'implementazione e sviluppo delle funzionalità per rilevare la pressione sanguigna e le apnee notturne. Così come la funzionalità per l'identificazione dell'ipertensione subirà un ritardo.

Non arriveranno quindi in concomitanza del lancio dei nuovi Apple Watch, ma probabilmente all'inizio dell'anno successivo.

Anche chi vuole spendere meno sarà accontentato

Mark Gurman ci riferisce che anche coloro che sono alla ricerca di un nuovo Apple Watch economico non rimarranno delusi. La casa di Cupertino starebbe infatti lavorando a un nuovo modello di Apple Watch SE, con l'ultimo che è stato lanciato sul mercato nel 2022.

Il nuovo Apple Watch SE avrà come peculiarità principale un prezzo particolarmente competitivo. Questo potrebbe addirittura essere inferiore a quello di debutto del precedente modello. Apple riuscirebbe a contenere i costi scegliendo la plastica come materiale per realizzare la scocca. In precedenza trovavamo l'alluminio.

Potrebbe interessarti anche: