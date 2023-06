I nuovi Apple Watch arriveranno con iPhone 15, ma Apple pensa a un iMac enorme

La WWDC Apple del 2023 è stata appena archiviata, con la novità più rilevante costituita dal Vision Pro , ma in casa Cupertino si guarda già alle prossime novità in arrivo. E non si tratta solo dei nuovi iPhone .

A far compagnia ai nuovi iPhone 15 ci saranno i nuovi smartwatch di casa Apple. Sembra infatti assodato che il prossimo autunno verranno presentati i nuovi Apple Watch Series 9, i quali saranno affiancati dalla seconda generazione di Apple Watch Ultra.

Per chi si aspetta anche delle novità per il ramo MacBook invece non arrivano notizie confortanti. Secondo Bloomberg infatti, i nuovi MacBook e MacBook Pro con processori M3 non arriveranno quest'autunno. Probabilmente ci sarà da attendere almeno fino al prossimo anno.

Per quanto riguarda il segmento iMac, Bloomberg riferisce che i nuovi modelli da 24" sono in fase di sviluppo.

Questi probabilmente non avranno processori Apple M2 ma passeranno direttamente agli M3. E sempre in ambito iMac ci sono delle ulteriori novità: Apple starebbe infatti lavorando a una variante da ben 30".

Questo iMac enorme è ancora in fase di sviluppo. Al momento non si sa nulla in merito alle sue presunte specifiche tecniche, ma le ipotesi indicano che potrebbe arrivare con processori M3 particolarmente ottimizzati. Sul lancio ne sappiamo ancora meno: ci sarà da attendere almeno fino al 2024.