Nuovi aumenti Spotify all'orizzonte? In USA stanno arrivando

Come tutte le piattaforme di streaming multimediale a pagamento, anche Spotify ha sposato una politica che periodicamente può prevede delle rimodulazioni ai prezzi suoi abbonamenti. E questo sembra stia per ripetersi nel mercato statunitense.

Se siete abbonati Spotify , la popolarissima piattaforma di streaming musicale, allora avrete appreso dei recenti aumenti introdotti per tutti gli abbonati, anche in Italia .

Gli abbonati statunitensi al servizio infatti, come potete vedere anche dallo screenshot in basso, stanno ricevendo una comunicazione via email da Spotify, la quale informa in merito ai prossimi aumenti degli abbonamenti. Gli aumenti arrivano dopo un anno dall'introduzione delle precedenti rimodulazioni per lo stesso mercato.

Secondo le informazioni che arrivano dagli Stati Uniti, queste sarebbero le variazioni di prezzo degli abbonamenti che Spotify ha in programma di introdurre:

Spotify Premium costerà 11,99 dollari al mese, invece che 10,99 dollari.

al mese, invece che 10,99 dollari. Spotify Duo passerà da 14,99 dollari a 16,99 dollari al mese.

al mese. Spotify Family passerà da 16,99 dollari a 19,99 dollari al mese.

al mese. Non vi sarebbero variazioni per Spotify Student, che rimarrebbe a 5,99 dollari al mese.

Insomma, degli aumenti consistenti, che dovrebbero entrare in vigore a partire da luglio.

Si parla infatti di un aumento del 15% per Spotify Family, del 25% per Spotify Duo e del 20% per Spotify Premium. Sicuramente non la prenderanno bene gli abbonati statunitensi al servizio di streaming musicale.

Spotify giustifica la scelta di aumentare ancora una volta i prezzi per investire e innovare la sua piattaforma, in modo da offrire sempre la migliore esperienza utente.

Questo significa che arriveranno degli aumenti anche in Europa e in Italia? Al momento è difficile dirlo, sicuramente non si tratta di un'opzione remota. Spesso abbiamo visto la piattaforma introdurre degli aumenti prima per il mercato USA e poi nel nostro continente. Seguiremo la vicenda con attenzione e torneremo ad aggiornarvi qualora dovessero emergere ulteriori dettagli.