La più grande novità dei nuovi auricolari Jabra è nella custodia

Jabra si conferma ai vertici del settore dei prodotti audio, in particolare quando si parla di cuffie wireless. L'azienda ha appena presentato due nuovi modelli della serie Elite, le quali arrivano con una funzionalità tanto singolare quanto utile.

Stiamo parlando delle nuove Jabra Elite 8 Active Gen 2 ed Elite 10 Gen 2. Si tratta di due modelli analoghi di auricolari wireless, i quali arrivano con specifiche tecniche all'avanguardia, e una funzionalità quasi inedita che caratterizza la custodia. Nello specifico, parliamo del supporto alla connettività wireless della custodia, la quale potrà essere quindi connessa tramite cavo a sorgenti audio che non supportano il Bluetooth, per poi fare da adattatore con le cuffie. Non si tratta di una rivoluzione, visto che l'abbiamo vista in precedenza sulle LG Tone Free FP9, ma sicuramente di una funzionalità molto utile.

Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche:

Jabra Elite 8 Active Gen 2