Partiamo dall'immancabile adattatore da USB-C a Lightning , venduto per 35 euro . Il cavo è cortissimo, ma del resto il suo scopo non è fare da prolunga, ma solo servire da tramite per tutti quegli accessori che magari avete accumulato nel corso degli anni e che ora non potrete più collegare ai nuovi iPhone.

Il prossimo della fila è questo cavo USB-C / USB-C, disponibile in due versioni: 1 metro, con supporto fino a 60 Watt di potenza, al prezzo di 25 euro, o 2 metri, con potenze fino a 240 Watt, per 35 euro.

Di alternative in questo caso ce ne sono a bizzeffe su Amazon: ve ne lasciamo un paio qui sotto, giusto per darvi un'idea, ma davvero c'è di che sbizzarrirsi. Sono per lo più marchi cinesi, ma in molti casi le recensioni sono assai positive e spesso abbiamo anche cavi in (simil) tessuto, e con connettori a L (in alcuni casi): c'è insomma una buona variabilità.

Ultimo consiglio: 240 Watt di potenza sono probabilmente ben più di quanto avrete mai bisogno, specialmente coi dispositivi Apple, quindi non fossilizzatevi troppo su questo valore se trovaste alternative a meno.