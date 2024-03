Per i nuovi clienti WindTre è disponibile l'offerta GO Limited Edition

Il costo di attivazione, invece, sarà di 4,99 euro mentre per l'acquisto della nuova SIM non è previsto nessun costo. Dunque, aggiungendo anche il costo del primo mese anticipato, la spesa iniziale è di 15,98 euro. Inoltre, se l'utente dovesse consumare tutti i Giga mensili, occorrerà pagare 99 centesimi di euro per un 1 Giga di traffico dati per ogni giorno di utilizzo.

I nuovi clienti WindTre che attivano una SIM direttamente online, richiedendo la portabilità del proprio numero, potranno attivare l'offerta GO Limited Edition , che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile fino in 4G. Il costo mensile sarà pari a 10,99 euro con addebito su credito residuo.

È incluso anche il servizio VoLTE, disponibile per tutti i clienti dell'operatore che non hanno attivi i seguenti servizi: autoricarica, VPN (Jambala) e Dual SIM. Per quanto riguarda la rete 5G, nella sintesi contrattuale viene indicata esclusivamente la velocità del 4G.

Passando al Roaming in Europa e nel Regno Unito, gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nelle offerte disponibili in Italia, mentre per i Giga è previsto un limite mensile. Ad esempio, con l'offerta GO Limited Edition questa soglia è fissata a 11,70 Giga al mese.

Infine, con le offerte WindTre Go sono inclusi gratis anche il servizio di reperibilità Ti ho cercato e l'ascolto della Segreteria Telefonica (sia in Italia che nel resto dell'Europa).