Sono arrivati i nuovi colori per custodie MagSafe e cinturini per Apple Watch: quale sceglierete?

Qualche giorno fa Apple non ha solo presentato i nuovi MacBook Air con chip M3, ma ha anche anticipato la primavera con nuovi colori per le custodie MagSafe e i cinturini di Apple Watch (se state cercando una nuova cover per il vostro iPhone, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori).

Nuovi colori per le custodie MagSafe in silicone

Iniziamo dalle custodie MagSafe in silicone per gli iPhone 15. Le nuove colorazioni sono: Menta fredda

Blu chiaro

Sole

Rosa Tutte le cover sono in silicone liscio con fodera interna in microfibra e magneti che semplificano l'aggancio, oltre a rendere più veloce la ricarica wireless. I prezzi sono di 59 euro sull'Apple Store, ma potete trovarle anche su Amazon.

Ora il vostro Apple Watch sarà molto più colorato

Novità anche per i cinturini per Apple Watch, che hanno ricevuto gli stessi colori. I modelli Sport Loop in tessuto, creati con nylon a doppio strato riciclato all'82%, sono ora disponibili anche nei colori Menta fredda e Blu oceano. I cinturini Solo Loop intrecciato, composti da 16.000 fili in poliestere intrecciati con fibre ultrasottili di silicone, sono disponibili nei nuovi colori Sole, Blu chiaro e Rosso lampone. I cinturini Sport, realizzati in fluoroelastomero, sono invece disponibili anche nei colori Menta fredda, Sole e Blu chiaro. Infine, i cinturini Solo Loop realizzati in gomma siliconica liquida sono disponibili nei nuovi colori Menta fredda, Blu oceano e Rosa. La disponibilità è immediata e i prezzi sono invariati, 49 euro per tutti.

Per chi vuole cinturini di lusso, sono in arrivo anche i nuovi cinturini Hermès Simple Tour Toile H in Framboise/Écru e Bleu Céleste/Écru oltre a Hermès Simple Tour Twill Jump in Bleu Céleste/Bleu Jean e Jaune d'Or/Bleu Jean. I primi saranno disponibili tra 7-8 settimane, mentre i secondi sono disponibili da subito al prezzo di 349 euro.