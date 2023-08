I nuovi colori di Google Maps non sono così originali come vorreste

La novità all'interfaccia grafica consisterebbe in un aggiornamento dei colori particolarmente coerente con quanto vediamo su Apple Maps , il servizio di mappe e navigazione concorrente detenuto da Apple. Gli screenshot che trovate in basso vi mostrano un confronto tra il vecchio design, quello nuovo e quello che invece troviamo su Apple Maps.

E proprio a proposito di Google Maps sono emerse online delle interessanti novità , scaturite da diverse segnalazioni di utenti che hanno ricevuto un nuovo look per l'interfaccia grafica di Maps.

I cambiamenti sono visibili soprattutto per le tonalità dedicate alle porzioni di interfaccia per rappresentare i mari , corsi d'acqua e laghi . Come vedete dalle immagini, la nuova interfaccia prevede una tonalità di blu più chiaro, la quale vira addirittura al verde quando si parla di corsi d'acqua o laghi.

Altre modifiche le vediamo nei colori usati per le indicazioni stradali in modalità navigazione, dove viene usato un verde più scuro. Insomma, dei rinnovamenti non particolarmente marcati ma che messi tutti insieme conferiscono a Maps un look relativamente nuovo.