Nuovi Comuni nelle aree bianche coperti da FWA e FTTH: scopri se c'è anche il tuo!

Open Fiber ha appena aggiornato gli elenchi dei Comuni coperti dalla fibra nelle aree Infratel, le cosiddette aree bianche: sono 57 in FTTH e 36 in FWA.

Cosa sono le aree Infratel

Infratel ha avviato tre bandi, vinti da Open Fiber , che quindi è diventata il concessionario pubblico per la realizzazione delle opere per cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni.

Per questo è stato affidata a Infratel, società in-House del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultralarga .

Le zone più interessate dal provvedimento sono quelle a bassa densità di popolazione , dette anche Aree Bianche , dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire per portare l'FTTH.

Cosa significano FTTH e FWA

Due sono le tecnologie utilizzate, la "normale" fibra FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, la FWA (Fixed Wireless Access), ovvero il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Perché un Comune in elenco non significa necessariamente che sia disponibile

C'è però un problema. Anche se il vostro Comune è stato aggiunto in questa lista, non è detto che gli operatori ne diano immediata disponibilità.

Innanzi tutto, l'operatore deve operare nelle Aree Bianche. Inoltre anche se il Comune risulta rilegato potrebbe essere necessario qualche giorno perché i sistemi degli operatori vengano aggiornati.

Per questo potrebbe esservi comunicato che dovrete attendere più del previsto, in attesa del completamento del rilegamento: è il caso dei Comuni di questa lista indicati in corsivo, in quanto non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale).