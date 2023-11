Pioggia di Comuni coperti in FTTH e FWA nelle aree Infratel: ecco l'elenco

Open Fiber ha appena aggiornato l'elenco dei Comuni coperti FTTH o FWA nelle aree Infratel, aggiungendo rispettivamente ben 136 e 96 Comuni (leggi anche: verificate la copertura e trovate le migliori offerte fibra).

Ricordiamo che Infratel è la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che si occupa degli interventi attuativi della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, che si articolano nella realizzazione delle attività finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga e ultralarga nelle aree sottoutilizzate, e nella realizzazione dei sub-investimenti compresi nell'investimento Reti ultraveloci, che comprende il piano Italia a 1 Giga, tra gli altri (sapete come verificare la copertura fibra Aruba?).

Uno degli obiettivi è quindi di cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni, con l'intento di ridurre al minimo il digital divide, e Open Fiber ha vinto i tre bandi per l'esecuzione dei lavori. Come potete vedere dal titolo, vengono utilizzate due tecnologie: FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, FWA (Fixed Wireless Access), il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Come abbiamo dichiarato in apertura, Open Fiber ha appena aggiunto nuovi Comuni nelle aree Infratel, 136 in FTTH e 96 in FWA, ma come sempre in questi casi tenete presente che anche se il Comune è rilegato i sistemi degli operatori operanti nelle aree bianche potrebbero non essere aggiornati. Questo significa che potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.

Nell'elenco inoltre noterete che alcuni Comuni sono in corsivo, il che significa che pur essendo pronti alla vendita locale non sono ancora rilegati alla rete nazionale (ovvero hanno un'apertura FTTH parziale). In questo caso quando richiederete la verifica di copertura sarà necessario attendere di più per l'attivazione del collegamento.