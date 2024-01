Dell XPS 2024 ufficiali: sempre iconici, sempre più potenti

Dell rappresenta un punto di riferimento per milioni di persone nel segmento notebook. L'azienda infatti ogni anno produce molti modelli di dispositivi, destinati a varie fasce di mercato. E tra questi troviamo anche tra i migliori notebook in assoluto, la famiglia Dell XPS.

Abbiamo parlato spesso di come i Dell XPS siano tra le pochissime soluzioni che possono sfidare in tutto e per tutto i MacBook di Apple. Nelle ultime ore l'azienda ha presentato i nuovi modelli XPS. Arrivano Dell XPS 13, XPS 14 e XPS 16. Andiamo a vedere insieme le schede tecniche complete: