Quando non c'è lo spazzolino, ci sono i nuovi filtri di Google Meet!

Google negli ultimi mesi ha continuato a lavorare su Meet, la propria piattaforma per le videoconferenze, implementando di volta in volta diverse novità. L'ultima è stata annunciata ieri nella pagina per gli aggiornamenti di Google Workspace, dove l'azienda ha comunicato che gli utenti ora potranno scegliere di applicare dei ''filtri di bellezza'' durante le videochiamate. In questo modo Meet si allinea con le piattaforme rivali come Microsoft Teams e Zoom, le quali già da tempo offrivano agli utenti la possibilità di ''giocare'' con filtri simili. Nell'epoca in cui questi strumenti spopolano sui vari social come Instagram e TikTok, Google non poteva non adeguare la sua piattaforma.