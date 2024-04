I nuovi filtri di ricerca arrivano su Google Drive: vi piacciono?

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano di cosa stiamo parlando. I nuovi filtri di ricerca permetteranno di individuare in maniera più approfondita e selettiva i contenuti su Drive. Le nuove opzioni prevedono la possibilità di filtrare i contenuti secondo diversi criteri.

Google finalmente rilascia i nuovi filtri di ricerca per Drive , quelli che sono stati annunciati qualche settimana fa. La novità riguarda da vicino l'app Android di Google Drive.

Ecco una descrizione delle nuove categorie introdotte tra i filtri di ricerca:

Tipologia di file . Un filtro che permette di selezionare i file presenti su Drive in base alla loro estensione. Troviamo le categorie come documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli, foto e immagini, PDF, video, collegamenti, cartelle, siti, audio, disegni, archivi (.zip).

Ultima modifica . Il filtro che permette di selezionare i contenuti in base alla data di ultimo salvataggio. Tra le opzioni disponibili troviamo Oggi, Ultimi 7 giorni, Ultimi 30 giorni, Quest'anno, Lo scorso anno, oppure una data personalizzata.

Proprietario. Il filtro che permette di selezionare i contenuti in base agli utenti che condividono l'accesso al file.

I nuovi filtri di Drive permettono la possibilità di individuare file in maniera rapida e smart.

Ad esempio, la categoria Disegni accorpa anche i file con estensione .PSD di Photoshop.

Tutti i nuovi filtri appena introdotti sono compatibili con la combinazione con gli altri. Questo permetterà di affinare ulteriormente la ricerca. Come vedete dagli screenshot in galleria, tutti i filtri sono selezionabili in parallelo.

La novità che abbiamo appena visto è in fase di distribuzione sull'app Android di Google Drive (versione 2.24.147.0), fateci sapere se l'avete già ricevuta. Su iOS e web dovrebbe essere già disponibile da qualche tempo.