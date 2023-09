Nuovi giochi Apple Arcade di settembre: Cypher 007, Junkworld e tanto altro!

Il prossimo 8 settembre arriva questo nuovo titolo dai creatori di Talking Tom & Friends . Si tratta di un gioco a tema animali , in cui si dovrà aiutare la gatta Angela in diverse attività. Sono inclusi minigiochi e puzzle .

E come di consueto, con il nuovo mese arrivano anche i nuovi giochi per tutti coloro che sono abbonati ad Apple Arcade. Andiamo subito a vedere quali sono le novità di settembre 2023 :

Si torna a parlare di Apple Arcade , il servizio in abbonamento della casa di Cupertino per accedere a videogiochi attraverso tutti i principali dispositivi Apple, a partire da iPhone , iPad e Mac.

Japanese Rural Life Adventure

Si tratta di un gioco di simulazione realizzato con un particolare stile pixel art. Il gioco è ambientato in Giappone, in un ambiente in cui si dovranno effettuare diverse attività come coltivare, cucinare, pescare e pensare al raccolto.