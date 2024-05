MotoGP24 ed Hellblade: Senua's Sacrifice sono tra i 24 nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW

Maggio si prospetta un mese particolarmente interessante per tutti gli utenti GeForce NOW. NVIDIA, infatti, ha comunicato alcune novità per il suo servizio di cloud gaming in occasione del GFN Thursday.

Partiamo da un aggiornamento rivolto a Steam Deck e pensato per rendere più semplice lo streaming sul dispositivo (sapete già come installare l'Epic Games Store su Steam Deck?). L'Handheld di casa Valve guadagna un nuovo metodo di installazione (in beta) per configurare automaticamente in modalità gioco Google Chrome, browser ora supportato da GeForce NOW. Inoltre, grazie all'aggiornamento rilasciato la scorsa settimana, gli utenti possono navigare sul browser GeForce NOW utilizzando un gamepad anche su Steam Deck. Questo consente di giocare sul dispositivo portatile senza doversi preoccupare dei requisiti di sistema, accedendo così a titoli non-Steam e con tecnologia NVIDIA DLSS e ray-tracing.