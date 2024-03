Nuovi iPad Air e iPad Pro in arrivo: condivideranno una novità di design

In casa Apple stanno per arrivare delle novità interessanti che riguardano il segmento tablet . La casa di Cupertino sta infatti preparando il lancio dei nuovi iPad Air e iPad Pro . E sono trapelati dettagli su cosa aspettarsi da questi dispositivi.

Si tratta di una novità che abbiamo già visto sui dispositivi di Apple. Nel 2022 infatti è stata introdotta su iPad di decima generazione. Il senso di questo riposizionamento consiste nell'avere la fotocamera anteriore correttamente allineata quando si utilizza il dispositivo in modalità orizzontale.

Appare quindi immediatamente chiaro che Apple ormai intenda anche tutti i suoi nuovi tablet destinati a un uso prevalentemente in orientamento orizzontale, come se fossero dei notebook.

La stessa novità dovrebbe arrivare anche su iPad Pro.

Questo è quanto emerge dai riferimenti scovati nell'ultima build di iPadOS 17.4, i quali indicano tale posizionamento della fotocamera anteriore nel contesto del funzionamento del Face ID per lo sblocco del dispositivo.

Possiamo quindi aspettarci una nuova uniformità del design per quanto riguarda tutta la gamma iPad, ovvero per iPad Air, iPad Pro e iPad 10. Ancora non abbiamo una data ufficiale per la loro presentazione, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.