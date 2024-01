I nuovi iPad e MacBook sono già in produzione: per il lancio mancherebbe poco

Interessanti le novità rivelate da Mark Gurman di Bloomberg circa i piani futuri di Apple. In particolare, sembrerebbe che la società di Cupertino sia molto vicina al lancio dei nuovi iPad Pro, iPad Air e di MacBook Air con chip M3. I dispositivi, infatti, dovrebbero uscire a fine marzo visto che risulterebbero già in uno stato avanzato di produzione.

Come già accennato in passato, la novità più importante di iPad Pro dovrebbe essere rappresentato dal display OLED, che garantirebbe al tablet colori più ricchi, un contrasto più elevato e potenzialmente maggiore efficienza energetica (quindi più autonomia). iPad Air, invece, dovrebbe presentare un pannello da 12,9". Inoltre, l'ultimo iPad verrà accompagnato da nuovi accessori, come una Magic Keyboard con base in alluminio.