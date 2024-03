L'attesa è finita: ecco quando arriveranno i nuovi iPad Pro e iPad Air!

Ora però secondo Bloomberg ci sarebbe una luce alla fine del tunnel. Mark Gurman ha infatti anticipato che Apple sta per lanciare nuovi iPad Pro e iPad Air .

Da quanto tempo Apple non rilascia nuovi iPad ? Ebbene sì, sono 18 mesi : il periodo più lungo nella storia dei tablet della mela senza rinnovare i suoi modelli (sapete quali sono le scorciatoie di Magic Keyboard su iPad ?).

Quando arriveranno i nuovi iPad Pro e iPad Air

Secondo il giornalista di Bloomberg, la casa di Cupertino prevede di presentare nuovi modelli per iPad Pro e iPad Air "all'inizio di maggio". L'anticipazione sarebbe anche supportata dal fatto che i " fornitori d'oltremare di Apple hanno aumentato la produzione " dei nuovi dispositivi.

I motivi dei ritardi

Da tempo si rincorrono voci sui nuovi iPad, soprattutto Pro, e secondo Gurman Apple aveva sperato di rilasciare i nuovi iPad "entro la fine di marzo o l'inizio di aprile".

Il giornalista però conferma che ci sono stati diversi problemi.

Su tutti, la produzione dei nuovi schermi OLED per iPad Pro. Gurman ha infatti dichiarato che gli schermi negli ultimi modelli hanno richiesto "nuove complesse tecniche di produzione, che hanno contribuito al ritardo".

Ma non solo. Secondo il giornalista di Bloomberg la casa della mela starebbe ancora in procinto di finire gli aggiornamenti software per i dispositivi.