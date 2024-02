I nuovi iPad Pro e iPad Air più grandi e più sottili, per un buon motivo

Si muovono in maniera consistente le acque nel segmento tablet in casa Apple . L'azienda di Cupertino sta preparando il lancio dei nuovi iPad Pro e iPad Air . Gli stessi dispositivi per cui sono appena trapelati interessanti dettagli.

La prima novità interessante è che per la prima volta Apple potrebbe proporre iPad Air in due dimensioni diverse. Quella più piccola non dovrebbe differire in maniera sostanziale dalla versione attuale. Ma la seconda arriverà con un display di diagonale pari a ben 12,9". Ci aspettiamo che questa versione sarà molto simile, in termini dimensionali, da iPad Pro.

Per quanto riguarda iPad Pro invece arriveranno due versioni come per la generazione precedente. Il cambiamento più interessante in termini dimensionali sarà lo spessore minore rispetto ai modelli precedenti.

Questo perché Apple dovrebbe integrare uno schermo di tipo OLED invece che LCD. Sicuramente un update che farà piacere agli utenti.

Andiamo quindi a vedere quali saranno le esatte dimensioni dei nuovi iPad Pro e iPad Air, confrontate con i modelli della generazione precedente:

iPad Pro da 11 pollici (attuale): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

iPad Pro da 11 pollici (nuovo): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro da 12,9 pollici (attuale): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

iPad Pro da 12,9 pollici (nuovo): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

iPad Air da 12,9 pollici (nuovo): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm

Stando a quanto riferito da Bloomberg, i nuovi iPad Pro e iPad Air dovrebbero arrivare ufficialmente entro marzo. Mancano quindi poche settimane al debutto. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo dettagli ufficiali da Apple sul lancio.