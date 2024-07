Tutti i nuovi iPhone avranno un nuovo processore: ecco perché

Diversi rumor concordavano infatti sul fatto che tutti e quattro avrebbero ricevuto il chip A18 , e ora ne abbiamo la "conferma" da un leak proveniente nel backend di Apple. Non solo, ma c'è un buon motivo per questa scelta: Apple Intelligence .

I codici identificativi dei nuovi iPhone

La seconda informazione è che qui vediamo cinque modelli, e non quattro. Un'ipotesi piuttosto plausibile è che il quinto modello sia il nuovo iPhone SE 4 .

La notizia era apparsa per la prima volta nel 2023, dove si è specificato che non sarà esattamente lo stesso chip. Stando a quanto riportato, i modelli standard utilizzeranno il chip A18, mentre i modelli Pro utilizzeranno il chip A18 Pro , caratterizzati da un numero maggiore di core GPU (che nel chip A18 potrebbero essere disabilitati).

Questi codici danno due informazioni. La prima è che se Apple userà lo stesso schema di numerazione che ha adottato per anni, tutti gli iPhone 16 avranno lo stesso chip della serie A18.

MacRumors è entrato in possesso del codice backend di Apple grazie alla collaborazione con Nicolás Alvarez e ha scoperto nuovi numeri di modello non associati a iPhone esistenti. Non si sa quale a modello di iPhone si riferisca ciascun numero , quello che si sa è che iniziano tutti con lo stesso numero rispetto a quanto successo nel 2023.

Ricordiamo che iPhone 15 e 15 Plus sono dotati di chip A16 Bionic (lo stesso di iPhone 14 Pro), mentre iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono dotati dell'inedito chip A17 Pro.

Lo stesso vale per l'identificatore 13,x (A14) e l'identificatore 12,x (A13). Per dare un paragone, la serie iPhone 15 è così definita:

Internamente, Apple definisce gli iPhone in base a un numero di modello legato l'identificatore al chip. I dispositivi con il chip A16 hanno un identificatore che inizia con 15, e i dispositivi precedenti che avevano un chip A15 avevano tutti un identificatore che inizia con 14.

Perché Apple adotterebbe lo stesso chip su tutta la linea

Ma perché Apple avrebbe deciso di mettere lo stesso chip su tutti gli iPhone della serie 16, dopo che per anni ha differenziato iPhone e iPhone Pro anche da questo punto di vista?

La risposta potrebbe potenzialmente essere la nuova funzione della mela, Apple Intelligence. Come abbiamo già visto, lo strumento IA necessita di un certo quantitativo di RAM e di un certo hardware, e tra i telefoni attualmente sul mercato solo i più potenti iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno accedere alle sue funzionalità (anche se, almeno all'inizio, non sarà disponibile in Italia).

Da questo punto di vista, ha senso che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 e un futuro iPhone SE abbiano tutti lo stesso chip A18, in quanto Apple Intelligence richiede un chip ad alta potenza per l'esecuzione delle funzionalità di intelligenza artificiale sul dispositivo.

E non sarebbe un bel biglietto da visita lanciare un telefono nuovo non in grado di supportarle.