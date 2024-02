I nuovi LEGO Braille per non vedenti arrivano in Italia

I set LEGO Braille sono ovviamente pensati per tutti i non vedenti appassionati dei popolari mattoncini. Si tratta di un set dedicatoi a bambini maggiori di 6 anni ed è progettato in modo che chiunque possa divertirsi a imparare il codice braille a casa con la propria famiglia.

LEGO ha appena annunciato un'interessante novità che arriva sin da subito anche in Italia . L'azienda che produce da decenni i popolari mattoncini ha lanciato i nuovi set Braille .

Fino allo scorso agosto, i mattoncini LEGO Braille erano disponibili solo per fondazioni e organizzazioni certificate e specializzate nell'educazione dei bambini con disabilità visive. Vi ricordiamo che i primi set vennero lanciati nel 2020.

LEGO però ha ascoltato il feedback della sua larga platea di appassionati e ha deciso di rendere disponibili per tutti i mattoncini LEGO Braille. In questo modo sarà possibile per chiunque acquistare il set LEGO Braille, dallo store ufficiale LEGO.

I mattoncini LEGO Braille arrivano con lettere, numeri e simboli sia in braille che stampati su ogni mattoncino.

Le lingue supportate attualmente sono italiano, spagnolo, tedesco, francese e inglese. Le immagini che trovate in galleria mostrano un'anteprima di come si presentano i mattoncini LEGO Braille.

Per quanto riguarda lo sviluppo del kit in lingua italiana, LEGO ha riferito che è stato supportato dall'Istituto Cavazza di Bologna e dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, partner ufficiale italiano del progetto.

Come abbiamo menzionato sopra, i set LEGO Braille sono acquistabili sullo store ufficiale anche in Italia. Il prezzo ammonta a 89,99 euro, qui sotto trovate il pulsante diretto per l'acquisto.