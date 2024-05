Arrivano i nuovi LEGO Technic 2024: supercar e anche un rover lunare!

LEGO torna a far sognare gli appassionati dei mattoncini più popolari di sempre, e dopo il lancio dei set dedicati a Harry Potter, annuncia nuovi prodotti per la serie LEGO Technic .

Set 42173 Hypercar Koenigsegg Jesko Absolut grigia

Set 42176: Auto da corsa Porsche GT4 e-Performance

Troviamo un'altra supercar in questa nuova serie LEGO Technic. Questo set è compatibile con l'app CONTROL+ , con cui i bambini possono azionare lo sterzo , controllare le luci e visualizzare dati di guida in tempo reale mentre perfezionano la loro tecnica al volante. Di fatto insomma è una macchina telecomandabile!

Set 42182: Rover lunare NASA Apollo - LRV

Un altro set LEGO Technic molto particolare, perfetto per gli appassionati di veicoli aerospaziali . Il set è dedicato agli appassionati più grandi, dai 18 anni in poi , e include tutti i dettagli del rover e delle sue apparecchiature, tra cui il pacco batteria, gli elementi di riscaldamento e raffreddamento e l'unità di comunicazione.

Set 42175: Autocarro Volvo FMX ed Escavatore elettrico EC230

Questo set sarà il sogno di tutti gli appassionati di veicoli per le costruzioni. Si tratta di un enorme modello della Volvo, in grado di trasportare anche un escavatore. Il set include anche dei componenti funzionanti realmente: sarà possibile azionare il motore a 6 cilindri a pistoni mobili, sterzare l'autocarro giocattolo in posizione, staccare il rimorchio e abbassare la rampa per far scendere l'escavatore.

Il set è composto da 2.274 pezzi, mentre le dimensioni corrispondono a 8 cm di altezza, 68 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza. Il prezzo di lancio corrisponde a 199,99 euro, con disponibilità sullo store ufficiale LEGO a partire dal prossimo 1 giugno.