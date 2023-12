Lenovo si lancia nell'IA: arrivano i nuovi ThinkPad e IdeaPad con Intel Core Ultra

La presentazione dei nuovi processori Intel Core Ultra ha dato il via a una cascata di portatili Intel Evo pensati per sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale (a proposito, sapete come funziona NightCafe?). Tra questi non poteva mancare Lenovo, che in vista del CES 2024 ha presentato i nuovi ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i, oltre a una serie di accessori tra cui il nuovo monitor Lenovo ThinkVision 27 3D. Andiamo a scoprirli tutti!

ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1

Caratteristiche tecniche Schermo: X1 Carbon: 14 pollici fino a OLED 2,8 K (2.880 x 1.800 pixel) a 120 Hz, 400 nit X1 2-in-1: 14 pollici fino a OLED 2,8 K (2.880 x 1.800 pixel) touch a 120 Hz, 400 nit

CPU: fino a Intel Core Ultra 7

fino a Intel Core Ultra 7 GPU: Intel Arc

Intel Arc RAM: fino a 64 GB LPDDR5X

fino a 64 GB LPDDR5X Archiviazione: fino a 2TB PCIe 4.0 SSD

fino a 2TB PCIe 4.0 SSD Audio: Dolby Atmos

Webcam: fino a 8 MP (opzionale)

fino a 8 MP (opzionale) Porte: HDMI 2.1, 2x USB Type-A 3.2 Gen 2, 2x USB Type-C Thunderbolt 4, jack 3.5 mm

HDMI 2.1, 2x USB Type-A 3.2 Gen 2, 2x USB Type-C Thunderbolt 4, jack 3.5 mm Connettività: Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G

Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G Batteria: 57 WHr

57 WHr Dimensioni: X1 Carbon: 312.8mm x 214.75mm x 14.96mm X1 2-in-1: 312.8mm x 217.65mm x 15.49mm

Peso: X1 Carbon: 1,09 kg X1 2-in-1: 1,32 kg



I nuovi ThinkPad X1 sono in fibra di carbonio riciclato recuperato dai compositi in fibra di carbonio utilizzati nel Boeing 787 per la produzione delle ali. Tra le novità, oltre allo schermo OLED e al nuovo Intel Core Ultra, spicca il nuovo trackpad da 120 mm in vetro, mentre il modello 2-in-1 dispone anche di una penna magnetica più grande. Prezzi e disponibilità Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 sarà disponibile a partire da aprile 2024, con un prezzo di partenza previsto di € 1.679 € (IVA esclusa). Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 sarà disponibile a partire da aprile 2024, con un prezzo di partenza previsto di € 1.879 (IVA esclusa).

Lenovo IdeaPad 5i

Caratteristiche tecniche Schermo: 14 pollici o 16 pollici | 2K OLED o 2.5K IPS | 120Hz

14 pollici o 16 pollici | 2K OLED o 2.5K IPS | 120Hz CPU: fino a Intel Core Ultra 9

fino a Intel Core Ultra 9 GPU: Intel Arc / fino a NVIDIA GeForce RTX 4050 L

Intel Arc / fino a NVIDIA GeForce RTX 4050 L RAM: fino a 32 GB LPDDR5X

fino a 32 GB LPDDR5X Archiviazione: fino a 1TB PCIe M.2 SSD

fino a 1TB PCIe M.2 SSD Webcam: IR FHD con otturatore per la privacy

IR FHD con otturatore per la privacy Porte: 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x lettore di schede SD, 1x jack per cuffie da 3,5 mm

1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x lettore di schede SD, 1x jack per cuffie da 3,5 mm Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Batteria: 84 WHr

84 WHr Peso: 14 pollici: 1,46 kg 16 pollici: 1,95

Prezzi e disponibilità Lenovo IdeaPad Pro 5i (16") sarà disponibile a partire dalla fine di dicembre 2023, con un prezzo di partenza previsto di € 1.099 (IVA inclusa). (16") sarà disponibile a partire dalla fine di dicembre 2023, con un prezzo di partenza previsto di € 1.099 (IVA inclusa).

Accessori

Lenovo ThinkVision 27 3D Lenovo ThinkVision 27 3D è un monitor 3D senza occhiali, che nella sua ultima iterazione presenta una versione dell'interfaccia utente ancora più intuitiva e interattiva di 3D Explorer. Le applicazioni proprietarie includono Design Engine, che elimina la necessità di plug-in individuali per fornire una vera esperienza di progettazione ibrida interdimensionale. Artisti, ingegneri o designer possono ora creare con software 2D su uno schermo 2D e vedere immediatamente le loro creazioni in 3D. Inoltre, eventuali modifiche in 2D si rifletteranno contemporaneamente in 3D. Il monitor 3D da 27 pollici senza visore proietta due immagini indipendenti agli occhi dell'utente in modo che ciascuna veda il soggetto da un'angolazione leggermente diversa e abbinata a una precisione del colore DCI-P3 e Adobe RGB del 99% e alla tecnologia di tracciamento oculare in tempo reale e una lente lenticolare commutabile, che offre un'esperienza visiva 3D naturale. Il monitor Lenovo ThinkVision 3D sarà disponibile in mercati selezionati a partire da metà marzo 2024, con un prezzo iniziale previsto di € 3.000 (IVA inclusa).

Lenovo USB-C Dual Display Lenovo USB-C Dual Display è un hub USB-C con sette porte tra cui due per doppi display 4K, USB veloce, Ethernet dedicata e l'alimentazione continua con una porta USB "Always-On" e una porta USB-C PD (Power Delivery) fino a 100W per alimentare un laptop collegato. Il dock da viaggio Lenovo USB-C Dual Display sarà disponibile a partire da metà aprile 2024, con un prezzo iniziale previsto di € 89 (IVA esclusa).