Tre giorni di fuoco per Apple: ogni 24 ore un nuovo Mac con M4

A partire da oggi, lunedì 28 ottobre, e fino a mercoledì 30, Apple svelerà ogni giorno nuovi Mac con M4. Una strategia di comunicazione insolita (anche se non del tutto inedita), che permetterà al grande pubblico di scoprire con calma, giorno per giorni, i nuovi Mac pensati per Apple Intelligence. Secondo quanto riferito da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg sempre ben informato sui nuovi prodotti Apple, la società di Cupertino punterà molto sul nuovo chip M4, già lanciato a maggio con iPad Pro, che sarà la base di partenza per una nuovo ciclo vitale per i Mac, incentrato su videogiochi e, soprattutto, intelligenza artificiale.

La potenza di Apple M4

Il chip M4 porterà miglioramenti sensibili nell'uso quotidiano dei Mac e, secondo Gurman, per chi ha ancora un Mac con M1, il salto ad M4 sarà drastico come il passaggio da Intel ai chip Apple Silicon di quattro anni fa. Le differenze tra M3 ed M4 saranno trascurabili in termini di CPU, ma decisamente notevoli per le funzioni basate su intelligenza artificiale. Per dare un'idea: il Neural Engine di M3 riesce a elaborare fino a 18 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), ma M4 raddoppierà questa cifra, arrivando a ben 38 TOPS. Inoltre, ci saranno importanti novità per i videogiocatori: tutti i nuovi Mac supporteranno ray tracing per la prima volta.

Da ormai qualche anno, Apple sta cercando di riscattarsi nell'ambito del gaming, sia mobile che desktop: tanti titoli AAA sono ormai disponibili anche su Mac

Questa rinnovata attenzione al comparto grafico sembra inserirsi in una più ampia strategia di Apple, che sta puntando sempre più sui videogiochi: tra gli altri rumor, proprio qualche giorno fa si parlava di un nuovo hub per il gaming, un mix tra Game Center e App Store, con anche una componente social per chattare, in stile Discord.

Nuovo Mac Mini, ancora più piccolo

Il Mac mini con M4 avrà un nuovo design, sensibilmente più piccolo: secondo quanto riferito, si parla di un computer poco più grande di una Apple TV.

Secondo i rumor, il nuovo Mac Mini dovrebbe avere dimensioni nettamente più piccole, vicine a quelle di una Apple TV. L'ultima Apple TV 4K del 2022 misura 93 x 93 x 31 cm.

I nuovi Mac mini dovrebbero arrivare in due varianti, sia con la versione base di M4 che con M4 Pro e, in tutti i casi con 16 GB di RAM, che diventeranno finalmente il nuovo standard minimo per i computer di Apple. Si parla inoltre di un cambio in termini di porte: i Mac mini avranno due porte USB-C frontali (come il Mac Studio) e fino a tre porte sul retro, nelle versioni più avanzate. Inoltre, è molto probabile che su questo modello non ci saranno più porte USB-A.

Nuovo iMac da 24"

Il nuovo iMac, ossia il modello all-in-one con schermo integrato, aveva avuto un solo refresh hardware dopo il passaggio ai chip proprietari. Dopo il primo modello del 2021 con M1, infatti, c'è stata solo un'altra versione con M3 nel 2023. Il fatto che Apple decida di aggiornare nuovamente iMac dopo un anno, dotandolo del nuovo M4, evidenzia come questo chip rappresenti una nuova partenza per la società.

Gli iMac del 2023 erano disponibili in tante colorazioni diverse: sarà così anche per i modelli del 2024 con M4?

Tuttavia, il nuovo iMac sarà disponibile solo con una variante entry level di M4: come sempre, sarà un prodotto meno Pro(fessionale) rispetto a Mac mini e MacBook Pro e più indicato per un uso generalista. Al netto di questo, sarà comunque molto più performante della maggior parte degli all-in-one disponibili sul mercato. Inoltre, anche il modello base sarà dotato di 16 GB di RAM e sarà pronto per tutte le nuove funzioni di Apple Intelligence che arriveranno in futuro.

Nuovi MacBook Pro

Anche la linea MacBook Pro verrà rinnovata, con aggiornamenti sia per la versione da 14" che da 16". Il più piccolo sarà disponibile con la variante standard di M4, mentre il modello da 16" sarà probabilmente il trampolino di lancio per M4 Pro e M4 Max, le versioni più performanti dei nuovi chip Apple.

Il design dei nuovi MacBook Pro sarà sostanzialmente invariato rispetto a quelli della generazione precedente (di cui potete leggere la recensione qui)

Non ci saranno grandi variazioni in termini di design, ma si parla di una porta Thunderbolt in più (4 in totale, contro le 3 viste sugli M3) e il debutto della colorazione nero siderale anche sul modello base da 14".

Questo è l'anno giusto per cambiare Mac

Se tutti i rumor accennati finora venissero confermati, potremmo dire con relativa certezza che questo sarà l'anno giusto per cambiare Mac. Questo vale sicuramente per chi ha un vecchio modello con Intel, ma potrebbe anche essere il caso per chi ha un Mac con M1. Il salto generazionale sarà sensibile e il fatto che Apple lanci un'intera linea di Mac con chip aggiornato e 16 GB di RAM come base, potrebbe significare che queste caratteristiche rappresenteranno il nuovo standard minimo. Infatti, anche se al momento le funzioni di Apple Intelligence sono compatibili con tutti i modelli con almeno M1 e almeno 8 GB di RAM, è probabile che nel prossimo futuro arriveranno nuove feature che richiederanno potenza di calcolo più elevata e più RAM, e allora tanto vale farsi trovare pronti.

Come per gli iPhone, anche per i Mac il futuro è sempre più incentrato su Apple Intelligence

Inoltre il design ancora più compatto del nuovo Mac mini potrebbe essere un altro fattore rilevante per chi cerca un computer per uso professionale ma non ha molto spazio e di certo non ha voglia di ingombrare la scrivania con grandi tower PC. Gli unici che dovranno aspettare sono gli utenti MacBook Air: in questi tre giorni, infatti, Apple rinnoverà iMac, Mac mini e MacBook Pro, ma per i nuovi Air con M4 dovremo aspettare l'inizio del prossimo anno. Il lancio potrebbe essere verso marzo, in concomitanza con i nuovi iPhone SE e iPad Air.

