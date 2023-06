I nuovi Mac sono disponibili all'acquisto: per studio o per lavoro?

Dopo averli annunciati al WWDC, Apple rende finalmente disponibili i nuovi Mac : MacBook Air 15" , Mac Studio e Mac Pro con chip proprietario, di fatto completando il passaggio all'Apple silicon per tutta la gamma (ecco come installare Windows su Mac con chip Apple ). Andiamo a scoprire dettagli e prezzi!

MacBook Air 15"

Caratterizzato dallo schermo Liquid Retina da 15,3" e dall'ultimo chip M2, MacBook Air 15" si propone l'ambizioso obiettivo di essere il 15" migliore al mondo.

Con un'autonomia fino a 18 ore, un nuovo sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale avvolgente, una videocamera FaceTime HD a 1080p e la ricarica MagSafe, il computer ha in effetti tutte le carte in regola per essere una scelta popolare, anche grazie ai quattro colori, mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento.

Il nuovo Macbook Air 15" è disponibile su Apple Store in due configurazioni, entrambe con CPU 8-core e GPU 10-core, oltre che 8 GB di RAM, da 256 o 512 GB di archiviazione.

I prezzi partono da 1.649 euro (1.519 il prezzo Education) e sullo store la disponibilità è a partire da subito. In alternativa, potete acquistarlo su Amazon dal box qui sotto, sempre con disponibilità immediata.