Ecco i nuovi prefissi di Fastweb Mobile e Lyca Mobile

Novità in arrivo per Fastweb e per l'operatore virtuale Lyca Mobile. In particolare, i due operatori hanno ottenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nuovi prefissi telefonici. In tal senso, è stato già pubblicato un nuovo file ufficiale contenente le risorse di numerazione aggiornato al 1° dicembre 2023.

Entrando nel vivo della notizia, i nuovi prefissi interessano gli operatori di telefonia mobile, come ad esempio Fastweb Mobile, a cui è stato assegnato il nuovo prefisso 3759. Dunque, l'operatore ha ottenuto la nuova decade 9 del prefisso sopracitato: in precedenza possedeva già i prefissi 3755, 3756, 3757 e 3758. Riepilogando, chi attiverà un nuovo numero mobile di Fastweb potrà ottenere come prefisso il 375, nella fattispecie 3755, 3756, 3757, 3758 e 3759.