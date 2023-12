Avete ancora qualche dubbio su come saranno i Galaxy S24?

Continua l'emorragia di anticipazioni riguardanti gli attesissimi Galaxy S24, ed è ancora una volta Arsène Lupin a mostrarci il design dei prossimi top di Samsung (leggi anche: come usare il time lapse 24h dei Galaxy).

Questa volta, però, la casa di Seul è riuscita a far rimuovere le immagini, e infatti il post dell'attivissimo leaker è stato rimosso, ma non abbastanza in fretta da non consentire ai suoi follower di scaricarle e diffonderle.

Galaxy S24 appare nei colori giallo e viola, e assomiglia molto al Galaxy S23, con un display da 6,2 pollici senza bordi curvi, tre fotocamere posteriori e un telaio piatto.