Addio giungla: arriva il nuovo robot tagliaerba di Segway con AI

Il nuovo robot di Segway integra l'intelligenza artificiale per la mappatura complessa dei giardini da tosare. La sua portata massima è consistente, visto che può coprire spazi fino a 1.000 metri quadrati , e non teme le irregolarità dei prati, un aspetto che rappresenta una limitazione per tanti tagliaerba dello stesso tipo.

Stiamo parlando del Segway i110N , un dispositivo che troviamo in Europa da poche settimane e che già si sta distinguendo in positivo sul mercato. La sua principale peculiarità, senza girarci troppo intorno, è l'integrazione dell' intelligenza artificiale .

Segway è un'azienda che conosciamo bene per i suoi dispositivi per la micromobilità elettrica, come i monopattini (ecco i migliori monopattini elettrici sulla piazza ). Ma negli ultimi giorni l'azienda ha lanciato anche un interessante robot tagliaerba .

Il tagliaerba presenta anche il supporto alla pausa automatica per la ricarica nel caso in cui la batteria si scarichi prima di completare il lavoro di tosatura. In parallelo al supporto dell'intelligenza artificiale troviamo il nuovo Exact Fusion Location System 2.0 , il quale permette un'accurata localizzazione , con la risoluzione del centimetro, grazie al supporto della rete satellitare.

Anche il sistema di mappatura è molto più agile. Non vengono infatti richiesti cavi perimetrali per la prima mappatura. Basterà infatti tracciare i confini del perimetro del proprio giardino direttamente dall'app su smartphone, e poi il robot si occuperà di mappare i confini reali con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Per il tracciamento e la localizzazione di eventuali ostacoli, questo robot Segway presenta una videocamera con campo visivo a 140°, e non i classici sensori a ultrasuoni che troviamo sui dispositivi simili. Troviamo anche diverse funzionalità software accessibili via app, come la possibilità di impostare programmi, contrassegnare zone vietate o personalizzare in altro modo il percorso e le impostazioni di taglio del robot, con memoria sufficiente per personalizzare 12 zone diverse.

Il nuovo taglierba di Segway al momento non sembra disponibile nel mercato italiano, ma non è escluso che non arrivi nelle prossime settimane. Il prezzo di lancio per il mercato statunitense ammonta a 1.299 dollari (circa 1.200 euro).