I nuovi sfondi Autumn Gradients per iPhone, iPad e Mac: dove scaricarli

Quando si parla di personalizzazione pensiamo subito ai dispositivi Android, visto che il robottino verde da sempre ha permesso diversi gradi di personalizzazione. Ma anche sul lato iPhone ci sono degli aspetti aperti alla personalizzazione.

Gli sfondi sono sicuramente tra questi, visto che anche gli utenti di iPhone possono personalizzare il proprio sfondo di sistema, anche con immagini non stock. E proprio per questo che il buon Basic Apple Guy continua a realizzare ottimi lavori per proporre sfondi originali su iPhone.

Nelle ultime ore proprio Basic Apple Guy ha pubblicato un nuovo post sul suo sito ufficiale in cui ci mostra i nuovi sfondi appena sfornati per iPhone e dispositivi Apple. La nuova serie di sfondi si chiama Autumn Gradient e potete averne un'anteprima osservando le immagini in galleria.