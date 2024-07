I nuovi sfondi di CarPlay con iOS 18, potete provarli subito

I nuovi sfondi ufficiali per CarPlay sono stati appena distribuiti da Apple, e noi possiamo dargli un'occhiata e anche scaricarli per provarli subito.

Apple CarPlay è un punto di riferimento per i milioni di utenti che usano il proprio iPhone sincronizzato con l'auto, e nel corso degli ultimi tempi ha visto notevoli cambiamenti. In attesa della nuovissima versione della sua interfaccia, assistiamo all'arrivo dei nuovi sfondi di CarPlay , pronti anche per il download .

I nuovi sfondi di CarPlay: come scaricarli e provarli subito

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano appunto tutti i nuovi sfondi ufficiali introdotti per CarPlay. Si tratta di immagini astratte, in qualche maniera ispirate al logo di Siri e tutte abbastanza simili tra loro. Le varie alternative infatti variano per tonalità dominante.

Questi nuovi sfondi sono stati introdotti per CarPlay con l'ultima beta pubblica di iOS 18 rilasciata da Apple.

Si tratta di immagini che ovviamente saranno a disposizione per tutti coloro che aggiorneranno il proprio iPhone alle ultime versioni di iOS 18 e iPadOS 18.

Sia che opteranno per aderire alla beta e sia che attenderanno l'arrivo della stabile. Una volta aggiornato il proprio iPhone, sarà possibile personalizzare lo sfondo di CarPlay scegliendo anche tra queste immagini.

Nell'attesa, non sarà possibile scaricare questi sfondi e provarli subito su CarPlay. Rimane però la possibilità di scaricare i nuovi sfondi di CarPlay e provarli su altri dispositivi.

Per fare questo, non vi resta che aprire le immagini nella galleria per procedere al download a risoluzione originale degli sfondi che vi interessano. Dopo aver scaricato l'immagine in locale, potrete selezionarla per essere il vostro nuovo sfondo.