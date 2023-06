3 nuovi siti per controllare i lavori per la Fibra FTTH e il 5G FWA

Negli ultimi giorni sono stati lanciati ben 3 nuovi siti web per controllare lo stato di avanzamento per la copertura dell'alta velocità in Italia, sia che si tratti di Fibra FTTH, sia che si tratti di connessioni senza fili 5G FWA. Un sito è quello realizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e due sono quelli realizzati da TIM.

Connetti Italia

Il primo è forse il più interessante, si chiama Connetti Italia perché raccoglie in un solo sito tutti gli avanzamenti dei lavori per quanto riguarda i piani finanziati dal PNNR. Si tratta di Italia a 1 Giga, Italia 5G Densificazione e Backhauling, Scuola connessa - Fase 2, Sanità connessa e Isole Minori. Tutti piani molto importanti per completare la copertura di tutto il territorio e che si aggiungono alla copertura delle aree nere (quelle densamente popolate) e quella del piano BUL per le aree bianche (a bassa densità abitativa).

Il sito permette di avere un chiaro riepilogo dello stato di avanzamento dei lavori in tutta Italia.

Si potrà andare a verificare l'andamento di un singolo piano di sviluppo, di un singolo comune, oppure di un indirizzo.

Per ogni singola area geografica verrà indicato lo stato di avanzamento degli interventi, suddivisi fra in lavorazione e terminati. Ci sarà poi una mappa della regione, suddisiva in comuni, con un gradiente di colore diverso in base allo stato di avanzamento dei lavori, che siano per la Fibra FTTH di Italia a 1 Giga o per il 5G FWA.

Molto interessante la sezione Walk-in quando si cerca un indirizzo preciso. Da qui è possibile autocertificare che l'indirizzo inserito è idoneo per essere cablato dal Piano Italia a 1 Giga. È utile nel caso di sopralluoghi degli operatori che possano invece dare esito negativo.