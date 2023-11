Nuovi smartphone per il VoLTE di Fastweb: Pixel 8 e non solo

Fastweb è sicuramente tra gli operatori che sono maggiormente attivi in Italia. Questo sia per quanto riguarda il settore mobile, con le sue offerte disponibili anche in 5G, e sia per quanto riguarda quello della fibra.

Tra i servizi che l'operatore offre da tempo ai suoi clienti troviamo il VoLTE. Si tratta del servizio che permette di accedere a una qualità superiore in chiamata grazie al supporto della rete LTE. L'opzione è disponibile presso i maggiori operatori italiani da diversi anni ormai, e richiede di essere in possesso di uno smartphone compatibile per essere usata.