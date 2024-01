Arrivano i nuovi Sonos 8" In-Ceiling: gli speaker di qualità discreti e potenti

Le immagini in galleria mostrano come si presentano i nuovi speaker In-Ceiling di casa Sonos. Sicuramente si tratta di un prodotto discreto, che impatta minimamente sull'arredamento. Il loro punto forte è ovviamente la qualità sonora. Andiamo quindi a vedere quali sono le specifiche tecniche principali .

Sonos 8" In-Ceiling: Caratteristiche Tecniche

Tweeter : tweeter da 30 mm (1,2"), camera posteriore acustica raffreddata con ferrofluido

: tweeter da 30 mm (1,2"), camera posteriore acustica raffreddata con ferrofluido Woofer : 8" / 203 mm cono in polipropilene stampato a iniezione, rivestimento in gomma

: 8" / 203 mm cono in polipropilene stampato a iniezione, rivestimento in gomma Risposta in frequenza : 32Hz - 20kHz (±3dB)

: 32Hz - 20kHz (±3dB) Impedenza : 8 Ohm

: 8 Ohm Potenza : 225 W

: 225 W Equalizzatore : acccessibile tramite l'app Sonos con possibilità di personalizzare tutti i parametri di ascolto

: acccessibile tramite l'app Sonos con possibilità di personalizzare tutti i parametri di ascolto Trueplay : Il software analizza l'acustica della stanza e ottimizza lo speaker in base a essa. Sono necessari Sonos Amp e un dispositivo iOS compatibile.

: Il software analizza l'acustica della stanza e ottimizza lo speaker in base a essa. Sono necessari Sonos Amp e un dispositivo iOS compatibile. Angolo di copertura nominale : 100° simmetrico

: 100° simmetrico Dimensioni : 283,5 mm (11,16") di diametro, 135 mm (5,32") di profondità

: 283,5 mm (11,16") di diametro, 135 mm (5,32") di profondità Dimensioni foro : 257 mm (10,125") di diametro

: 257 mm (10,125") di diametro Peso: 4,1 kg ciascuno

Insomma, avrete capito che Sono non si è risparmiata in termini di qualità sia per i materiali utilizzati e sia per le specifiche hardware dei suoi nuovi speaker.

Il nuovo prodotto Sonos fornisce ulteriori possibilità se connesso ad Amp, con la possibilità di accedere direttamente ai propri servizi di streaming musicale, con controlli personalizzati per la gestione multimediale.