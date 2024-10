I nuovi occhiali Spectacles arrivano in Italia, ma non per tutti, e forse è meglio così

Snapchat lancia i nuovi Spectacles in Europa, per la precisione in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna.

Da non confondere con il precedente modello che abbiamo recensito a suo tempo, e nemmeno con i Ray-Ban Meta, questi nuovi occhiali a realtà aumentata (la quinta generazione, per la precisione) sono animati dal sistema operativo Snap OS e mirano a "riscrivere la realtà" che ci circonda.

Non solo sono in grado di collocare elementi nuovi nel mondo reale, ma permettono anche di navigare sul web, generare oggetti tridimensionali, guardare video, effettuare il mirroring del telefono e tanto altro, ma sono anche dotati di un'intelligenza artificiale multi-modale.