I nuovi Surface sono ufficialmente disponibili in Italia

Grandi manovre in casa Microsoft, soprattutto se guardiamo al comparto hardware. L'azienda ha infatti appena avviato la commercializzazione dei nuovi Surface per il mercato italiano.

I nuovi notebook di casa Microsoft sono stati presentati poche settimane fa, occasione durante la quale abbiamo anche avuto una panoramica dei prezzi ufficiali per l'Italia. Oggi 3 ottobre, i nuovi Surface sono ufficialmente acquistabili in Italia. Andiamo a vedere i modelli attualmente disponibili, insieme ai box per l'acquisto su Amazon Italia: