Altri test di IT-alert in Lombardia e Friuli Venezia Giulia: il calendario

Riprende il test del sistema di allarme pubblico IT-alert. Le nuove sperimentazioni su determinati rischi verranno effettuare prossimamente in alcune città della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. Queste nuove prove, in particolare, saranno dedicate al perfezionamento dell'uso del sistema in caso di incidente industriale oppure collasso di grandi dighe.

Stando a quanto riportato sul sito di IT-alert, sono previsti prossimamente quattro test, dal 25 al 27 giugno 2024 ed il 3 luglio, nelle regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Nello specifico, il 25 giugno verranno simulati le allerte in caso di incidente industriale rilevante. Ecco il calendario: