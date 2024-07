I nuovi widget di Google Meteo: le novità non finiscono mai

Negli ultimi tempi abbiamo visto Google rilasciare diversi rinnovamenti grafici per le sue app e servizi. E questo ha riguardato anche i widget . Proprio in questo contesto, nelle ultime ore abbiamo appreso dei nuovi widget che arriveranno su Google Meteo .

Ecco i nuovi widget di Google Meteo

Un secondo widget invece permetterà di visualizzare le previsioni esclusivamente a tre giorni . Ogni nuovo widget che abbiamo visto (li trovate tutti nella galleria in basso) supporta chiaramente sia la versione chiara che quella scura , anche in base al tema impostato a livello di sistema.

Nell'angolo in alto a destra troviamo l'icona che mostra la condizione attuale del meteo, assieme a una comoda opzione per aggiornare i dati visualizzati.

Dalle immagini vediamo infatti in alto a sinistra il nome della città alla quale si riferiscono le informazioni meteo del widget, mentre sotto il nome vediamo le informazioni relative alla temperatura e ai valori massimi e minimi previsti per la giornata.

Le immagini che trovate in galleria consistono in un'anteprima praticamente assoluta dei nuovi widget che Google sta sviluppando per le informazioni meteo sui dispositivi Android.

Quando arrivano i nuovi widget del Meteo di Google

Rispondere a questa domanda non è semplice. Al momento le nuove interfacce per i widget di Google Meteo sono ancora in fase di sviluppo e non disponibili per tutti a livello pubblico.

Pur non avendo tempistiche certe (vi aggiorneremo man mano che emergeranno nuovi dettagli), ci aspettiamo che i nuovi widget per il Meteo non dovranno passare da nessun aggiornamento manuale. Dovrebbero quindi arrivare via server.