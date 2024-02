I nuovi XPS 13, XPS 14 e XPS 16 arrivano in Italia: prezzi e disponibilità

Dell sta per lanciare la nuova ammiraglia di notebook top di gamma anche in Italia. Parliamo ovviamente dei nuovi XPS 13, XPS 14 e XPS 16, quelli presentati nell'ambito dello scorso CES di Las Vegas.

L'azienda statunitense ha appena annunciato l'arrivo in Italia dei nuovi XPS 13, XPS 14 e XPS 16. Parliamo dei tre modelli svelati ufficialmente a inizio anno. Andiamo a vedere prezzi e disponibilità per tutte le novità in arrivo: