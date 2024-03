Nuovo aggiornamento per Kodi Nexus: la stabile ha bisogno di qualche bugfix

L'aggiornamento appena introdotto per Kodi Nexus (vi ricordiamo anche la nostra guida su come installare Kodi , se foste interessati a provarlo) si riferisce alla versione 20.5 . Si tratta di un aggiornamento inatteso, visto che la versione stabile di Kodi Nexus è stata rilasciata ormai da qualche settimana. A quanto pare qualche altro bugfix era necessario.

Arriva un nuovo aggiornamento per Kodi , la popolare piattaforma per la gestione dello streaming multimediale (vi ricordiamo anche la nostra guida su come funziona Kodi ). La versione Nexus ha appena ricevuto l'ennesimo update.

Stando infatti a quanto pubblicato nel changelog, sono state ripristinate gran parte delle impostazioni per le gestione dei controller di input su Kodi. Con la versione 20.4 infatti, rilasciata poche settimane fa, sono emersi dei rilevanti problemi in questo senso, soprattutto sui dispositivi Android. Con questo nuovo aggiornamento vengono ripristinate tutte le impostazioni per i controller che erano presenti nella versione 20.3.

Sempre per quanto riguarda Android, è stata introdotta una funzionalità per il miglioramento dello streaming audio direttamente da Kodi Omega, la versione successiva di Kodi che attualmente è in fase beta.

Altre piccole correzioni, per la maggior parte destinate all'interfaccia grafica, sono state introdotte anche per la versione Linux e per le piattaforme iOS / tvOS. Se foste interessati ai dettagli tecnici, vi rimandiamo al changelog completo che trovate in basso.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è già disponibile al download. Qui sotto trovate il link diretto per procedere e installare la nuova versione di Kodi Nexus.