Nuovo aggiornamento per Telegram: i messaggi prendono vita, didascalie e tanto altro

Telegram rende nuovamente felici i suoi utenti, e lo fa con un nuovo aggiornamento che riguarda tutte le versioni della nota piattaforma di messaggistica. Come di consueto, l'aggiornamento appena annunciato da Telegram porta con sé una serie consistente di novità. Queste riguardano soprattutto l'aspetto della personalizzazione dei messaggi e delle chat. Andiamo a vederli insieme con ordine: I messaggi prendono vita Telegram annuncia l'inedita novità che permette di applicare gli effetti grafici ai singoli messaggi in chat. Sarà quindi possibile associare a specifici messaggi degli effetti animati, come ad esempio una cascata di baci quando viene inviato un messaggio d'amore, oppure una serie di fiamme che invaderanno tutto lo schermo. Per i più navigati, si tratta di una novità concettualmente simile alle emoticon personalizzate che sostituivano i termini digitati nelle chat di MSN Messenger. La novità di Telegram arriva per tutte le chat singole. Gli utenti che usano la versione gratuita potranno scegliere tra 6 effetti principali, mentre gli abbonati Premium potranno scegliere tra centinaia di effetti.

La personalizzazione delle didascalie Le didascalie ora possono essere spostate sopra i media in modo che gli altri contenuti annessi a quello multimediale possano avere la loro visibilità. Per applicare questa personalizzazione, vi basterà selezionare i media nel menu degli allegati, quindi digitare una didascalia nel campo di scrittura che appare, tenere premuta la freccia Invia e seleziona "Sposta didasclia in alto" per cambiare la sua posizione.

Scorciatoie per i numeri telefonici Toccando un numero di telefono in una chat si apre un menu ridisegnato, con opzioni per inviare un messaggio, avviare una chiamata o aggiungere il numero come contatto con un solo altro tocco.

Gli hashtag diventano globali Con il nuovo aggiornamento di Telegram gli hashtag diventano globali. Toccando un hashtag in qualsiasi chat, vengono mostrati anche i risultati di ricerca dai grandi canali pubblici, permettendo di trovare rapidamente tutti i contenuti correlati all'hashtag ricercato anche in altri canali. Quando si scorreranno i risultati di ricerca nella categoria Post pubblici, sarà possibile scegliere di visualizzarli come un feed di post scorrevole o come un elenco compatto di gruppi e canali.

Ora potete comprimere i messaggi Telegram introduce la possibilità di comprimere parti di testo come se fossero citazioni. L'animazione che trovate qui sotto mostra appunto come fare. Basterà selezionare la parte di testo che si intende comprimere e selezionare la relativa opzione che troverete nel menù contestuale a schermo. Sicuramente un'ottima novità per coloro che amano i testi brevi, o per coloro che sono soliti scrivere contenuti molto lunghi.

Le chiamate su macOS hanno tutto un altro colore Telegram introduce numerose opzioni di personalizzazione grafica per le videochiamate e le chiamate fatte su piattaforma macOS. Si tratta dell'introduzione delle animazioni e sfondi dinamici da applicare all'interfaccia di chiamate e videochiamate anche nell'app macOS di Telegram.

