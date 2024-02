Nuovo aggiornamento per Vision Pro: arriva la via d'uscita per chi dimentica il passcode

Nelle ultime ore la casa di Cupertino ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per Vision Pro. Si tratta quindi di un aggiornamento che arriva per visionOS , il sistema operativo concepito e sviluppato da Apple proprio per il suo visore.

Apple dimostra che anche per il suo Vision Pro , il visore per la realtà mista di nuova generazione lanciato qualche settimana fa negli Stati Uniti, pone particolare attenzione all'aspetto software .

La versione che è appena arrivata corrisponde a visionOS 1.0.3, la quale fa seguito all'aggiornamento rilasciato pochi giorni fa in beta e che aveva l'obiettivo di migliorare le Persona. Questo nuovo update appare più leggero in termini software. Il changelog ufficiale infatti indica l'introduzione di importanti bugfix, anche se non sono stati specificati, e l'introduzione di una nuova opzione per resettare il dispositivo nel caso si dimentichi il passcode.

Con questa nuova opzione sarà quindi possibile effettuare un reset nel caso in cui si fosse dimenticato il codice di accesso, rendendo di fatti Vision Pro non utilizzabile.

L'aggiornamento dunque dovrebbe rendere l'esperienza utente con il visore per la realtà aumentata e le realtà virtuale sicuramente più fluida e con meno intoppi software.

In parallelo, sappiamo che Apple sta testando delle novità per visionOS tramite il suo programma beta, giunto alla versione 1.1. Questo dovrebbe essere distribuito anche per chi ha la versione stabile entro aprile. L'aggiornamento a visionOS 1.0.3 che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica.