Claude sarà il cuore pulsante del nuovo Alexa AI: cosa sappiamo

Amazon sta per fare una mossa importante per quanto riguarda Alexa , il suo assistente virtuale intelligente. L'azienda sta infatti per lanciare il nuovo Alexa AI , con la pesante novità dell'intelligenza artificiale , e sembra proprio che al centro di questa nuova vita per l'assistente ci sarà Claude .

Nella nuova era di Alexa ci sarà Claude, Amazon non ha saputo fare di meglio

Dopo aver appreso tutti i dettagli che riguardano il presunto periodo di lancio e i possibili abbonamenti di Alexa AI, apprendiamo nuovi dettagli su quale sarà il cuore pulsante della nuova versione dell'assistente di Amazon.

Per riassumere le puntate precedenti, Amazon è in procinto di lanciare una nuova versione di Alexa, dotata di intelligenza artificiale e per questo molto più capace della versione che abbiamo conosciuto finora. Le sue abilità andranno molto oltre quelle che conosciamo nella versione classica dell'assistente.

E tutto questo avrà un costo, con Alexa AI che dovrebbe essere accessibile pagamento fino a 10 dollari al mese.

Ora, grazie ai dettagli appena condivisi da Reuters, apprendiamo che il cuore pulsante di Alexa AI sarà Claude. Dunque, sembra che Amazon non utilizzerà tecnologia proprietaria per animare il nuovo Alexa AI, ma si affiderà all'intelligenza artificiale di Anthropic per animare il suo nuovo assistente.

Si tratta di una scelta non comune da parte di Amazon, un'azienda che ha sempre cercato di usare tecnologia sviluppata e prodotta in casa per i suoi servizi e prodotti. Questo perché ha sempre cercato di avere il maggior controllo possibile sui servizi che distribuisce ai suoi clienti.

La scelta di Claude è stata più una necessità. Sembra infatti che i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da Amazon non fossero abbastanza performanti su Alexa AI, al punto che l'assistente impiegava diversi secondi per fornire risposte sensate.

E allora Amazon ha puntato tutto su Claude.

Nel panorama tecnologico non è così strano, con altri big come Microsoft e Apple che hanno scelto di puntare su ChatGPT di OpenAI per alcuni dei loro servizi AI.

C'è da dire che Amazon e Anthropic avevano già un accordo commerciale, con il colosso di Bezos che avrebbe investito 4 miliardi di dollari. Rimane da capire se questa cifra è incrementata una volta che Amazon ha scelto Claude per animare Alexa AI.

Ora la sfida per Amazon sarà "vendere" il nuovo Alexa AI. La versione classica di Alexa dovrebbe rimanere gratuita, e ormai "anziana" di circa un decennio. Sarà interessante vedere quanti degli utenti che oggi usano Alexa saranno disposti a pagare 10 dollari al mese per avere Alexa AI. Voi che fareste?