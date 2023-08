Nuovo Amazfit Bip 5 disponibile in Italia: il display è ultra-grande!

Caratteristiche Tecniche

Come evidenziato dalle immagini pubblicitarie, l'azienda ci tiene subito a sottolineare l'aumento di dimensioni dello schermo che risulta essere un display curvo con una dimensione di 1,91 pollici. Il Bluetooth 5.2 permette una salda connessione con il proprio smartphone, consentendo di gestire e rispondere alle chiamate grazie al microfono e all'altoparlante integrati. Tramite la funzione di tastierino numerico sarà possibile telefonare direttamente dall'orologio, sempre grazie alla connessione Bluetooth. L'orologio esce con Zepp OS 2.0 e avrà a disposizione oltre 70 app e giochi disponibili per il download, permettendo all'utente di personalizzare il dispositivo in base alle proprie necessità.

Grazie al menù rapido sarà possibile avere una panoramica delle informazioni principali scorrendo verso destra, mentre scorrendo verso sinistra saranno disponibili i vari widget delle app per un accesso più rapido. Sarà possibile inoltre integrare nell'orologio carte fedeltà e punti da far scansionare direttamente in negozio e avere aggiornamenti personalizzati al mattino con un rapido riepilogo dei dati.