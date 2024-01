Zenfone 10 non sarà l'ultimo: Asus pronta al rilancio con il nuovo Zenfone 11

L'anno scorso trapelò un'indiscrezione secondo cui Asus avrebbe interrotto la sua linea di smartphone Zenfone con l'uscita di Zenfone 10. Tuttavia, questa voce si rivelò falsa e la riprova di ciò è che l'azienda è pronta a lanciare il suo nuovo dispositivo. In particolare, su Google Play Console è apparso Zenfone 11.

Procedendo con ordine, Zenfone 10 fu annunciato nel giugno 2023 e rilasciato a luglio, dunque siamo ancora ben lontani dal mettere le mani sul nuovo modello. In ogni caso, nell'elenco apparso il dispositivo è identificato come ASUS-AI2401. Tuttavia, vi è un aspetto piuttosto strano. Difatti, stando a queste informazioni, sembrerebbe che lo smartphone sarà alimentato da un processore Qualcomm octa-core con GPU Adreno 830. Dunque, anche se il numero del modello SM8650 si riferisce allo Snapdragon 8 Gen 3, Asus Zenfone 11 potrebbe essere il primo smartphone equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 4 visto che lo Snapdragon 8 Gen 3 è abbinato alla GPU Adreno 750 e non all'Adreno 830.