Il nuovo bug di Android Auto colpisce WhatsApp

Arriva un nuovo bug per Android Auto , il sistema di infotainment che viene usato da tutti coloro che hanno uno smartphone Android da collegare alla propria auto. Stavolta è WhatsApp a essere colpita .

Queste interazioni consistono nella possibilità di rispondere ai messaggi ricevuti, tramite comandi vocali impartiti a Google Assistant, e inviare nuovi messaggi a specifici contatti, sempre tramite i comandi vocali di Assistant. E sono proprio queste operazioni quelle a essere colpite dal nuovo bug di Android Auto.

Gli utenti infatti hanno segnalato sul forum di supporto ufficiale di Google l'impossibilità di rispondere via messaggio alle notifiche ricevute su WhatsApp tramite Android Auto. Così come risulta impossibile inviare nuovi messaggi WhatsApp su Android Auto.

Al momento, sarebbe quindi solo possibile ricevere la lettura dei messaggi ricevuti su WhatsApp tramite Google Assistant.

Chi colpisce il bug

L'aspetto più fastidioso consiste nel fatto che questo nuovo bug sembra colpire trasversalmente gli utenti di Android Auto, ovvero sembra essere indipendente dalla versione di Android Auto installata sul telefono.

Non è chiaro se è legato a una specifica versione di WhatsApp, oppure se dipende da un recente aggiornamento dell'app Google, quella che gestisce Google Assistant anche su Android Auto.

Sembra probabile invece che si tratti di un aggiornamento distribuito via server, ovvero senza aggiornare la versione dell'app Android Auto.

Noi che abbiamo sia WhatsApp che Android Auto in versione beta non abbiamo rilevato problemi nell'utilizzo. Google non ha riconosciuto ufficialmente il problema, e quindi ci aspettiamo che ci vorrà del tempo affinché arrivi un fix.