Il nuovo CarPlay sembra davvero in arrivo: rispunta il marchio Audi e una nuova immagine

Purtroppo non parliamo di immagini dettagliate dell'interfaccia, quanto piuttosto di stilizzazioni di vari elementi, tra i quali è riconoscibile anche il logo Audi , che già in passato aveva dichiarato il suo impegno nel supportare il progetto.

L'azienda di Cupertino ha infatti depositato alcune immagini del nuovo CarPlay presso l'ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea , per tutelare i propri diritti in vista del lancio.

L'immagine scovata da MacRumors giunge in un momento quantomai cruciale. Il sito di Apple continua infatti a riportare che i primi modelli con la next generation di CarPlay arriveranno nel 2024 ma ormai siamo agli sgoccioli.

Per ora nessuno ha fatto dichiarazioni precise in merito, probabilmente in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Apple. Rimane solo da capire se questo arriverà davvero entro fine anno, o se la data ufficiale sia stata rinviata.

Certo è che siamo tutti molto curiosi di provarlo, ma nel frattempo non possiamo che lasciarvi con la nostra selezione di migliori app per CarPlay.