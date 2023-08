Finalmente Google ha dato una svecchiata al Chrome Web Store

Google è in fermento in questi giorni. Nelle scorse ore sono arrivati gli inviti per la presentazione dei Pixel 8 (anche se nell'invito non è specificato esplicitamente), e ci sono novità anche per quanto riguarda Chromebook, la ricerca Google e tanto altro.

E ci sono finalmente novità anche per quanto riguarda il Chrome Web Store, la fonte delle estensioni del browser più usato al mondo. Google si è infine decisa a dare una bella svecchiata alla sua interfaccia, rimasta la stessa almeno dal 2018.

La nuova grafica è decisamente più in linea con i canoni moderni e con quello che è lo stile attuale di Google. E non è solo la veste: c'è stato anche un ripensamento di tutta la home, che offre suggerimenti più in linea sia con i gusti dell'utente sia con quelle che sono le esigenze attuali in fatto di estensioni.