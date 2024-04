Il nuovo Chromecast con Google TV 4K è in arrivo: le novità sotto al cofano

Sta per aprirsi un nuovo capitolo per i Chromecast con Google TV , i dongle smart di Google che portano la piattaforma Google TV su tutti i televisori compatibili dotati di HDMI . Google sta infatti per lanciare un nuovo dispositivo.

Nelle ultime ore una fonte di 9to5Google ha fornito dettagli sul lancio prossimo del nuovo Chromecast con Google TV 4K. Dopo mesi di rumor Google sembra finalmente pronta a svelare il nuovo prodotto.

Trattandosi del dongle per Google TV, non ci aspettiamo novità a livello estetico, alla fine è pur sempre un dispositivo che fa da ponte tra le TV non smart e Google TV. I miglioramenti dovrebbero essere concentrati sotto al cofano.

Nello specifico, ci aspettiamo la risoluzione di uno degli aspetti critici che hanno caratterizzato la prima generazione.

Ovvero la mancanza di storage interno per l'installazione di un numero consistente di app. La prima generazione è arrivata con 8 GB di storage interno, e dunque possiamo aspettarci che questo nuovo modello arrivi con almeno 16 GB.

Non è detto che non arrivi anche un aggiornamento consistente per il processore. Si vocifera che potrebbe arrivare con un Amlogic S905X5, un chip annunciato alla fine dello scorso anno e che proporrebbe dei miglioramenti in termini di efficienza e il supporto nativo al codec AV1.

Stando ai rumor emersi in precedenza, dovrebbero arrivare degli aggiornamenti anche per il telecomando associato al Chromecast con Google TV 4K. Questo infatti dovrebbe proporre un nuovo pulsante per i preferiti, associato all'icona di una stella. I pulsanti del volume dovrebbero essere riposizionati nella parte anteriore.

Dopo aver appresso di questi nuovi rumor, ci aspettiamo che il nuovo Chromecast con Google TV 4K arriverà durante il prossimo Google I/O di maggio.

Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori certezze in merito.