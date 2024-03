Il nuovo Chromecast con Google TV torna a farsi desiderare

Sin dalla fine dello scorso anno si parla di un nuovo Chromecast con Google TV . Attualmente Google offre due versioni del dispositivo, una più costosa che supporta fino al 4K e una seconda più economica che supporta fino alla risoluzione HD . In cantiere ci sarebbe la terza variante .

Nei mesi scorsi abbiamo parlato a più riprese di questo nuovo Chromecast con Google TV. Nelle ultime ore sono emersi dei nuovi dettagli a proposito del dispositivo. Questi sono stati scovati nella più recente versione dell'app Google Home, scandagliata appositamente da quelli di 9to5Google.

All'interno dell'app sono stati trovati dei riferimenti a dispositivi non ancora lanciati sul mercato, come alcuni speaker audio di JBL e un misterioso dispositivo identificato dal codice YTD.

Questa sigla sarebbe la stessa con la quale Google ha identificato via software i suoi precedenti modelli di Chromecast con Google TV.

Questo potrebbe quindi significare che lo sviluppo del nuovo Chromecast con Google TV sia alle battute finali, con Google che sarebbe in fase di integrazione del supporto software a questo nuovo dispositivo nella sua piattaforma Google Home. Nel codice dell'app non sono state scovate particolari informazioni su cosa potrebbe proporre di nuovo il dispositivo.

Ma stando ai rumor emersi in precedenza, è probabile che il nuovo Chromecast con Google TV arriverà con maggiore storage interno, a risolvere una delle lamentele più comuni da parte di coloro che hanno provato le versioni attualmente disponibili, con un telecomando aggiornato. Tale aggiornamento consisterebbe in un nuovo pulsante personalizzabile, per lanciare app a scelta dell'utente.

Ancora non abbiamo dettagli su quando potrebbe arrivare ufficialmente questo nuovo dispositivo. Speriamo non ci sia da attendere fino al prossimo Google I/O che si terrà tra maggio e giugno.